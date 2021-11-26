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Уфа VS Спартак
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Уфа - Спартак: 26 ноября 2021 смотреть онлайн
Уфа
Уфа
-:-
Уфа - Спартак: 26 ноября 2021 смотреть онлайн
Спартак
Москва
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
26 нояб. 2021, -:- МСК
26.11.2021, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
5
Йокич
Боян Йокич
11
Милетич
Неманья Милетич
4
Никитин
Алексей Никитин
55
Табидзе
Джемал Табидзе
32
Бауэр
Мориц Бауэр
24
Мрзляк
Филип Мрзляк
19
Иванов
Олег Иванов
29
Камилов
Владислав Камилов
10
Урунов
Остон Урунов
18
Андрич
Комнен Андрич
Запасные
1
Чернов
Алексей Чернов
-
81
Кукушкин
Иван Кукушкин
-
3
Аликин
Павел Аликин
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
22
Голубев
Артем Голубев
-
57
Кротов
Вячеслав Кротов
-
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
-
Главный тренер
Алексей Стукалов
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
6
Айртон
Айртон
29
Кутепов
Илья Кутепов
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Жиго
Самуэль Жиго
8
Мозес
Виктор Мозес
24
Промес
Квинси Промес
47
Зобнин
Роман Зобнин
33
Крал
Алекс Крал
7
Соболев
Александр Соболев
11
Ларссон
Джордан Ларссон
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
-
57
Селихов
Александр Селихов
-
38
Ещенко
Андрей Ещенко
-
4
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
-
39
Маслов
Павел Маслов
-
22
Игнатов
Михаил Игнатов
-
54
Умяров
Наиль Умяров
-
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
-
68
Литвинов
Руслан Литвинов
-
Главный тренер
Доменико Тедеско
Прошлые матчи
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
19:00
Спартак
0 : 3
Уфа
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
19:00
Спартак
0
Уфа
3
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
16:00
Уфа
1 : 1
Спартак
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
16:00
Уфа
1
Спартак
1
27.06.2020
27 июня 2020
сб
16:30
Спартак
0 : 0
Уфа
27.06.2020
27 июня 2020
сб
16:30
Спартак
0
Уфа
0
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
17:30
Уфа
1 : 0
Спартак
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
17:30
Уфа
1
Спартак
0
12.05.2019
12 мая 2019
вс
16:30
Спартак
1 : 0
Уфа
12.05.2019
12 мая 2019
вс
16:30
Спартак
1
Уфа
0
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
14:00
Уфа
2 : 0
Спартак
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
14:00
Уфа
2
Спартак
0
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
19:00
Спартак
3 : 1
Уфа
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
19:00
Спартак
3
Уфа
1
23.07.2017
23 июля 2017
вс
15:00
Уфа
0 : 0
Спартак
23.07.2017
23 июля 2017
вс
15:00
Уфа
0
Спартак
0
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
14:00
Уфа
1 : 3
Спартак
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
14:00
Уфа
1
Спартак
3
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
17:00
Спартак
0 : 1
Уфа
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
17:00
Спартак
0
Уфа
1
21.05.2016
21 мая 2016
сб
13:30
Уфа
3 : 1
Спартак
21.05.2016
21 мая 2016
сб
13:30
Уфа
3
Спартак
1
17.07.2015
17 июля 2015
пт
19:00
Спартак
2 : 2
Уфа
17.07.2015
17 июля 2015
пт
19:00
Спартак
2
Уфа
2
23.05.2015
23 мая 2015
сб
18:00
Спартак
1 : 2
Уфа
23.05.2015
23 мая 2015
сб
18:00
Спартак
1
Уфа
2
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
13:00
Уфа
1 : 2
Спартак
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
13:00
Уфа
1
Спартак
2
Новости
Дивеев − новое лицо сборной России. Откуда он взялся, почему его ценят тренеры и в чем его опасный минус
#Игорь Дивеев
21 июня, 16:55
Федун, которого мы не знали: любит силиконовую грудь, «не еврей» и наполовину финн, считал Кононова равным Гончаренко
#Леонид Федун
21 июня, 16:29
Голландец Тиль из «Спартака» получил приглашение от сборной Замбии. Он там родился – отец работал над разрешением военных конфликтов
#Гус Тиль
31 мая, 17:04
10 легионеров РПЛ, которые едут на Евро
#Евро-2020
26 мая, 21:05
До «Спартака» Витория тренировал в Саудовской Аравии. Женился перед отъездом, заработал 7 миллионов, ушел на фоне долгов
#Руй Витория
24 мая, 21:36
Игроки «Уфы» обвинили Рахимова в унижениях. А он часто говорил о глупых ошибках и просил усиления
#Рашид Рахимов
17 мая, 22:15
«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника
#РПЛ
16 мая, 17:57
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
#РПЛ
10 мая, 21:40
#
Новости матча
Московские клубы попросили Собянина пускать на стадион болельщиков, сделавших прививку от коронавируса
21 июня, 13:10
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
Что сказал Руй Витория на первой пресс-конференции: познакомился с командой, упомянул судейство, назвал «Спартак» авианосцем
14 июня, 19:16
Тиль продлил контракт со «Спартаком» и сразу же ушел в аренду. В прошлом сезоне он сыграл в РПЛ 3 матча
02 июня, 19:41
«Спартак» отдаст Гуса Тиля в аренду на второй сезон подряд. Теперь – в «Фейеноорд»
31 мая, 18:39
В квалификации ЛЧ «Спартак» сыграет против «Бенфики», «Монако», «Селтика», «Рапида», «Галатасарая» или «Мидтьюлланда»
27 мая, 20:21
Витория – новый главный тренер «Спартака». Он подписал контракт на два года
24 мая, 17:39
Салихова объявила о выходе из совета директоров «Спартака» спустя три недели. Она не согласна с выбором тренера
21 мая, 19:57
Травмы
Кокорин погряз в тайнах и скандалах. Почти не играет и постоянно травмирован
#Александр Кокорин
19 декабря 2020, 20:59
#
Новости травм