Уфа - Спартак: 26 ноября 2021 смотреть онлайн

Уфа
Уфа
-:-

Уфа - Спартак: 26 ноября 2021 смотреть онлайн

Спартак
Москва
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
26 нояб. 2021, -:- МСК
26.11.2021, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
5
Йокич
Боян Йокич
11
Милетич
Неманья Милетич
4
Никитин
Алексей Никитин
55
Табидзе
Джемал Табидзе
32
Бауэр
Мориц Бауэр
24
Мрзляк
Филип Мрзляк
19
Иванов
Олег Иванов
29
Камилов
Владислав Камилов
10
Урунов
Остон Урунов
18
Андрич
Комнен Андрич
Запасные
1
Чернов
Алексей Чернов
-
81
Кукушкин
Иван Кукушкин
-
3
Аликин
Павел Аликин
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
22
Голубев
Артем Голубев
-
57
Кротов
Вячеслав Кротов
-
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
-
Главный тренер
Алексей Стукалов
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
6
Айртон
Айртон
29
Кутепов
Илья Кутепов
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Жиго
Самуэль Жиго
8
Мозес
Виктор Мозес
24
Промес
Квинси Промес
47
Зобнин
Роман Зобнин
33
Крал
Алекс Крал
7
Соболев
Александр Соболев
11
Ларссон
Джордан Ларссон
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
-
57
Селихов
Александр Селихов
-
38
Ещенко
Андрей Ещенко
-
4
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
-
39
Маслов
Павел Маслов
-
22
Игнатов
Михаил Игнатов
-
54
Умяров
Наиль Умяров
-
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
-
68
Литвинов
Руслан Литвинов
-
Главный тренер
Доменико Тедеско

Прошлые матчи

18.04.2021 18 апр. 2021 вс 19:00
Спартак
0 : 3
Уфа
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 19:00
Спартак
0
Уфа
3
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 16:00
Уфа
1 : 1
Спартак
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 16:00
Уфа
1
Спартак
1
27.06.2020 27 июня 2020 сб 16:30
Спартак
0 : 0
Уфа
27.06.2020 27 июня 2020 сб 16:30
Спартак
0
Уфа
0
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 17:30
Уфа
1 : 0
Спартак
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 17:30
Уфа
1
Спартак
0
12.05.2019 12 мая 2019 вс 16:30
Спартак
1 : 0
Уфа
12.05.2019 12 мая 2019 вс 16:30
Спартак
1
Уфа
0
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 14:00
Уфа
2 : 0
Спартак
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 14:00
Уфа
2
Спартак
0
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 19:00
Спартак
3 : 1
Уфа
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 19:00
Спартак
3
Уфа
1
23.07.2017 23 июля 2017 вс 15:00
Уфа
0 : 0
Спартак
23.07.2017 23 июля 2017 вс 15:00
Уфа
0
Спартак
0
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 14:00
Уфа
1 : 3
Спартак
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 14:00
Уфа
1
Спартак
3
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 17:00
Спартак
0 : 1
Уфа
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 17:00
Спартак
0
Уфа
1
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:30
Уфа
3 : 1
Спартак
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:30
Уфа
3
Спартак
1
17.07.2015 17 июля 2015 пт 19:00
Спартак
2 : 2
Уфа
17.07.2015 17 июля 2015 пт 19:00
Спартак
2
Уфа
2
23.05.2015 23 мая 2015 сб 18:00
Спартак
1 : 2
Уфа
23.05.2015 23 мая 2015 сб 18:00
Спартак
1
Уфа
2
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 13:00
Уфа
1 : 2
Спартак
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 13:00
Уфа
1
Спартак
2

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