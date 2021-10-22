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Уфа VS Рубин
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Уфа - Рубин: 22 октября 2021 смотреть онлайн
Уфа
Уфа
-:-
Уфа - Рубин: 22 октября 2021 смотреть онлайн
Рубин
Казань
РПЛ, 12 тур
РПЛ,
12 тур
Россия
22 окт. 2021, -:- МСК
22.10.2021, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
5
Йокич
Боян Йокич
11
Милетич
Неманья Милетич
4
Никитин
Алексей Никитин
55
Табидзе
Джемал Табидзе
32
Бауэр
Мориц Бауэр
24
Мрзляк
Филип Мрзляк
19
Иванов
Олег Иванов
29
Камилов
Владислав Камилов
10
Урунов
Остон Урунов
18
Андрич
Комнен Андрич
Запасные
1
Чернов
Алексей Чернов
-
81
Кукушкин
Иван Кукушкин
-
3
Аликин
Павел Аликин
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
22
Голубев
Артем Голубев
-
57
Кротов
Вячеслав Кротов
-
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
-
Главный тренер
Алексей Стукалов
Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
77
Самошников
Илья Самошников
4
Бегич
Силвие Бегич
2
Старфельт
Карл Старфельт
31
Зотов
Георгий Зотов
25
Макаров
Денис Макаров
20
Шатов
Олег Шатов
8
Йевтич
Дарко Йевтич
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
9
Деспотович
Джордже Деспотович
Запасные
1
Медведев
Никита Медведев
-
66
Янович
Никита Янович
-
3
Меркулов
Михаил Меркулов
-
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
-
14
Костюков
Михаил Костюков
-
12
Зуев
Александр Зуев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
84
Суриков
Степан Суриков
-
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
-
57
Пухаев
Мишель Пухаев
-
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Прошлые матчи
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Уфа
0 : 3
Рубин
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Уфа
0
Рубин
3
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
Рубин
3 : 0
Уфа
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
Рубин
3
Уфа
0
01.07.2020
01 июля 2020
ср
15:00
Уфа
0 : 0
Рубин
01.07.2020
01 июля 2020
ср
15:00
Уфа
0
Рубин
0
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
14:00
Рубин
0 : 0
Уфа
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
14:00
Рубин
0
Уфа
0
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
19:30
Рубин
1 : 1
Уфа
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
19:30
Рубин
1
Уфа
1
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:30
Уфа
0 : 0
Рубин
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:30
Уфа
0
Рубин
0
07.05.2018
07 мая 2018
пн
19:30
Рубин
0 : 0
Уфа
07.05.2018
07 мая 2018
пн
19:30
Рубин
0
Уфа
0
30.10.2017
30 окт. 2017
пн
17:00
Уфа
2 : 1
Рубин
30.10.2017
30 окт. 2017
пн
17:00
Уфа
2
Рубин
1
07.05.2017
07 мая 2017
вс
16:30
Рубин
2 : 1
Уфа
07.05.2017
07 мая 2017
вс
16:30
Рубин
2
Уфа
1
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
13:30
Уфа
2 : 3
Рубин
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
13:30
Уфа
2
Рубин
3
01.05.2016
01 мая 2016
вс
12:00
Уфа
1 : 1
Рубин
01.05.2016
01 мая 2016
вс
12:00
Уфа
1
Рубин
1
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
19:00
Рубин
3 : 1
Уфа
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
19:00
Рубин
3
Уфа
1
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
Уфа
1 : 1
Рубин
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
Уфа
1
Рубин
1
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
15:00
Рубин
1 : 1
Уфа
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
15:00
Рубин
1
Уфа
1
Новости
Дивеев − новое лицо сборной России. Откуда он взялся, почему его ценят тренеры и в чем его опасный минус
#Игорь Дивеев
21 июня, 16:55
Игроки «Уфы» обвинили Рахимова в унижениях. А он часто говорил о глупых ошибках и просил усиления
#Рашид Рахимов
17 мая, 22:15
«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника
#РПЛ
16 мая, 17:57
Так, что теперь по еврокубкам от России после победы «Локо» в Кубке? Все расклады очень коротко
#Лига Европы
12 мая, 22:35
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
#РПЛ
10 мая, 21:40
Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
#РПЛ
03 мая, 19:55
Еще одна боль ЦСКА – плачущий Влашич. Он вышел после перерыва, но сразу ушел еще до начала тайма
#Никола Влашич
01 мая, 20:51
Кто такой Самошников – новый игрок сборной России. Попал в «Рубин» после смс Слуцкого: перезвони
#Илья Самошников
15 марта, 17:55
#
Новости матча
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
🎯 Гол Дениса Макарова «Зениту» признан РПЛ лучшим в сезоне
26 мая, 16:22
Кварацхелия второй сезон подряд признан лучшим молодым игроком РПЛ
26 мая, 15:10
«Рубин» и «Сочи» сыграют в Лиге конференций
16 мая, 16:36
Начало матча «Уфа» – «Арсенал» отложено из-за жары. Проигравший в этой игре может вылететь из РПЛ
16 мая, 14:18
Сборная России и «Рубин» выразили соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии №175
11 мая, 12:40
«Рубин» и «Сочи» лишились шансов на выступление в Лиге чемпионов
10 мая, 21:02
«Рубин» обыграл «Арсенал» – это его вторая победа в РПЛ подряд
08 мая, 18:45