Уфа - Ростов: 06 мая 2022 смотреть онлайн

Уфа
Уфа
-:-

Уфа - Ростов: 06 мая 2022 смотреть онлайн

Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
6 мая 2022, -:- МСК
6.05.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
5
Йокич
Боян Йокич
11
Милетич
Неманья Милетич
4
Никитин
Алексей Никитин
55
Табидзе
Джемал Табидзе
32
Бауэр
Мориц Бауэр
24
Мрзляк
Филип Мрзляк
19
Иванов
Олег Иванов
29
Камилов
Владислав Камилов
10
Урунов
Остон Урунов
18
Андрич
Комнен Андрич
Запасные
1
Чернов
Алексей Чернов
-
81
Кукушкин
Иван Кукушкин
-
3
Аликин
Павел Аликин
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
22
Голубев
Артем Голубев
-
57
Кротов
Вячеслав Кротов
-
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
-
Главный тренер
Алексей Стукалов
Ростов
мин
77
Рудаков
Максим Рудаков
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
4
Терентьев
Денис Терентьев
10
Мамаев
Павел Мамаев
15
Глебов
Данил Глебов
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
6
Хашимото
Кенто Хашимото
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
-
17
Норманн
Матиас Норманн
-
8
Гигович
Армин Гигович
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
13
Обухов
Владимир Обухов
-
23
Тугарев
Роман Тугарев
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
Главный тренер
Валерий Карпин

Прошлые матчи

06.12.2020 06 дек. 2020 вс 14:00
Ростов
0 : 1
Уфа
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 14:00
Ростов
0
Уфа
1
23.08.2020 23 авг. 2020 вс 16:30
Уфа
0 : 1
Ростов
23.08.2020 23 авг. 2020 вс 16:30
Уфа
0
Ростов
1
08.07.2020 08 июля 2020 ср 20:30
Ростов
1 : 2
Уфа
08.07.2020 08 июля 2020 ср 20:30
Ростов
1
Уфа
2
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 16:30
Уфа
2 : 0
Ростов
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 16:30
Уфа
2
Ростов
0
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 11:30
Уфа
1 : 0
Ростов
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 11:30
Уфа
1
Ростов
0
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 19:00
Ростов
0 : 0
Уфа
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 19:00
Ростов
0
Уфа
0
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 19:00
Ростов
1 : 0
Уфа
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 19:00
Ростов
1
Уфа
0
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 15:00
Уфа
1 : 4
Ростов
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 15:00
Уфа
1
Ростов
4
25.04.2017 25 апр. 2017 вт 19:30
Ростов
1 : 0
Уфа
25.04.2017 25 апр. 2017 вт 19:30
Ростов
1
Уфа
0
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 14:30
Уфа
0 : 0
Ростов
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 14:30
Уфа
0
Ростов
0
23.11.2015 23 нояб. 2015 пн 19:00
Ростов
1 : 1
Уфа
23.11.2015 23 нояб. 2015 пн 19:00
Ростов
1
Уфа
1
25.07.2015 25 июля 2015 сб 16:00
Уфа
1 : 2
Ростов
25.07.2015 25 июля 2015 сб 16:00
Уфа
1
Ростов
2
09.04.2015 09 апр. 2015 чт 20:00
Ростов
2 : 0
Уфа
09.04.2015 09 апр. 2015 чт 20:00
Ростов
2
Уфа
0
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 15:00
Уфа
0 : 0
Ростов
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 15:00
Уфа
0
Ростов
0

Новости

Дивеев − новое лицо сборной России. Откуда он взялся, почему его ценят тренеры и в чем его опасный минус
#Игорь Дивеев
21 июня, 16:55
Бывший игрок «Ростова» – под подозрением в жульничестве. Возможно, его мать умерла за четыре года до его официального рождения
#Гуэлор Канга
27 мая, 21:35
Игроки «Уфы» обвинили Рахимова в унижениях. А он часто говорил о глупых ошибках и просил усиления
#Рашид Рахимов
17 мая, 22:15
«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника
#РПЛ
16 мая, 17:57
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
#РПЛ
10 мая, 21:40
Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
#РПЛ
03 мая, 19:55
Еще одна боль ЦСКА – плачущий Влашич. Он вышел после перерыва, но сразу ушел еще до начала тайма
#Никола Влашич
01 мая, 20:51
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
# Новости матча
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
«Ростов» подписал защитника «Урала» Калинина. Контракт рассчитан на 5 лет
12 июня, 11:40
Комличенко – игрок «Ростова». Он взят в аренду с правом выкупа
11 июня, 11:38
«Ростов» купил Прохина у «Зенита» и отдал в аренду в «Сочи» на следующий сезон
05 июня, 10:33
Карпин дисквалифицирован на три матча за бросок бутылки в сторону арбитра
18 мая, 14:24
Начало матча «Уфа» – «Арсенал» отложено из-за жары. Проигравший в этой игре может вылететь из РПЛ
16 мая, 14:18
«Урал» впервые с 2016 года обыграл «Ростов» и впервые за месяц победил в чемпионате
10 мая, 18:39
«Зенит» сыграл вничью с «Уфой» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 8 матчей
08 мая, 16:01