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Уфа VS Нижний Новгород
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Уфа - Нижний Новгород: 11 марта 2022 смотреть онлайн
Уфа
Уфа
-:-
Уфа - Нижний Новгород: 11 марта 2022 смотреть онлайн
Нижний Новгород
Нижний Новгород
РПЛ, 21 тур
РПЛ,
21 тур
Россия
11 марта 2022, -:- МСК
11.03.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы
Предварительный состав
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Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
5
Йокич
Боян Йокич
11
Милетич
Неманья Милетич
4
Никитин
Алексей Никитин
55
Табидзе
Джемал Табидзе
32
Бауэр
Мориц Бауэр
24
Мрзляк
Филип Мрзляк
19
Иванов
Олег Иванов
29
Камилов
Владислав Камилов
10
Урунов
Остон Урунов
18
Андрич
Комнен Андрич
Запасные
1
Чернов
Алексей Чернов
-
81
Кукушкин
Иван Кукушкин
-
3
Аликин
Павел Аликин
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
22
Голубев
Артем Голубев
-
57
Кротов
Вячеслав Кротов
-
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
-
Главный тренер
Алексей Стукалов
Нижний Новгород
мин
-
Темников
Иван Темников
-
Гоцук
Кирилл Гоцук
-
Горбунов
Игорь Горбунов
-
Маляров
Кирилл Маляров
-
Янсане
Момо Янсане
Главный тренер
Антон Хазов
Прошлые матчи
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
19:00
Нижний Новгород
0(5) : 0(3)
Уфа
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
19:00
Нижний Новгород
0(5)
Уфа
0(3)
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
18:00
Нижний Новгород
1(4) : 1(1)
Уфа
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
18:00
Нижний Новгород
1(4)
Уфа
1(1)
Новости
Дивеев − новое лицо сборной России. Откуда он взялся, почему его ценят тренеры и в чем его опасный минус
#Игорь Дивеев
21 июня, 16:55
Игроки «Уфы» обвинили Рахимова в унижениях. А он часто говорил о глупых ошибках и просил усиления
#Рашид Рахимов
17 мая, 22:15
«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника
#РПЛ
16 мая, 17:57
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
#РПЛ
10 мая, 21:40
Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
#РПЛ
03 мая, 19:55
Еще одна боль ЦСКА – плачущий Влашич. Он вышел после перерыва, но сразу ушел еще до начала тайма
#Никола Влашич
01 мая, 20:51
«Спартак» опять проиграл в день рождения. Мы проверили: он так почти всегда 🎂
#Спартак
18 апреля, 22:54
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
#
Новости матча
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
Начало матча «Уфа» – «Арсенал» отложено из-за жары. Проигравший в этой игре может вылететь из РПЛ
16 мая, 14:18
«Зенит» сыграл вничью с «Уфой» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 8 матчей
08 мая, 16:01
ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» – он не побеждает в чемпионате три матча подряд
3
01 мая, 18:36
3
«Уфа» отыгралась с 0:2 против «Сочи», но проиграла. Обе команды заканчивали матч в меньшинстве
25 апреля, 15:52
«Спартак» разгромно проиграл «Уфе» в день 99-летия – 0:3
18 апреля, 21:00
«Уфа» оштрафована на 250 тысяч евро за твит с матом. Клуб обжалует это решение
15 апреля, 18:34
«Уфа» разгромила «Ахмат». До этого она проиграла ему в Кубке России и имела серию из четырех поражений
10 апреля, 18:22