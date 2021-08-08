Уфа - Локомотив: 08 августа 2021 смотреть онлайн

Уфа
Уфа
-:-

Уфа - Локомотив: 08 августа 2021 смотреть онлайн

Локомотив
Москва
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
8 авг. 2021, -:- МСК
8.08.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
5
Йокич
Боян Йокич
11
Милетич
Неманья Милетич
4
Никитин
Алексей Никитин
55
Табидзе
Джемал Табидзе
32
Бауэр
Мориц Бауэр
24
Мрзляк
Филип Мрзляк
19
Иванов
Олег Иванов
29
Камилов
Владислав Камилов
10
Урунов
Остон Урунов
18
Андрич
Комнен Андрич
Запасные
1
Чернов
Алексей Чернов
-
81
Кукушкин
Иван Кукушкин
-
3
Аликин
Павел Аликин
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
22
Голубев
Артем Голубев
-
57
Кротов
Вячеслав Кротов
-
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
-
Главный тренер
Алексей Стукалов
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
37
Магкеев
Станислав Магкеев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
45
Сильянов
Александр Сильянов
25
Камано
Франсуа Камано
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
9
Смолов
Федор Смолов
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
53
Худяков
Даниил Худяков
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
11
Миранчук
Антон Миранчук
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
82
Петухов
Илья Петухов
-
88
Лисакович
Виталий Лисакович
-
Главный тренер
Марко Николич

Прошлые матчи

18.03.2021 18 марта 2021 чт 17:00
Уфа
0 : 1
Локомотив
18.03.2021 18 марта 2021 чт 17:00
Уфа
0
Локомотив
1
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
Локомотив
1 : 0
Уфа
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
Локомотив
1
Уфа
0
12.07.2020 12 июля 2020 вс 16:30
Локомотив
1 : 1
Уфа
12.07.2020 12 июля 2020 вс 16:30
Локомотив
1
Уфа
1
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 14:00
Уфа
1 : 1
Локомотив
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 14:00
Уфа
1
Локомотив
1
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
Локомотив
1 : 0
Уфа
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
Локомотив
1
Уфа
0
30.07.2018 30 июля 2018 пн 18:00
Уфа
0 : 0
Локомотив
30.07.2018 30 июля 2018 пн 18:00
Уфа
0
Локомотив
0
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 19:00
Локомотив
0 : 0
Уфа
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 19:00
Локомотив
0
Уфа
0
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 14:00
Уфа
1 : 0
Локомотив
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 14:00
Уфа
1
Локомотив
0
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 19:30
Локомотив
1 : 0
Уфа
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 19:30
Локомотив
1
Уфа
0
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 15:00
Уфа
0 : 1
Локомотив
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 15:00
Уфа
0
Локомотив
1
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 19:00
Локомотив
0 : 1
Уфа
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 19:00
Локомотив
0
Уфа
1
13.03.2016 13 марта 2016 вс 17:00
Локомотив
2 : 0
Уфа
13.03.2016 13 марта 2016 вс 17:00
Локомотив
2
Уфа
0
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 13:30
Уфа
0 : 3
Локомотив
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 13:30
Уфа
0
Локомотив
3
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 13:00
Уфа
1 : 0
Локомотив
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 13:00
Уфа
1
Локомотив
0
24.11.2014 24 нояб. 2014 пн 19:00
Локомотив
0 : 0
Уфа
24.11.2014 24 нояб. 2014 пн 19:00
Локомотив
0
Уфа
0
29.10.2014 29 окт. 2014 ср 17:00
Уфа
0 : 1
Локомотив
29.10.2014 29 окт. 2014 ср 17:00
Уфа
0
Локомотив
1

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