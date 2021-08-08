Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Антонио Рюдигер
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
Игорь Дивеев
Лионель Месси
Карим Бензема
Матье Вальбуэна
Марио Фернандес
Россия
Украина
Венгрия
Франция
Дания
Испания
Бельгия
Нидерланды
Италия
Шотландия
Португалия
Спартак
Ливерпуль
Зенит
Ахмат
Челси
Манчестер Сити
Ювентус
Барселона
ЦСКА
Локомотив
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
Венгрия
Криштиану Роналду
Неймар
Франция
Станислав Черчесов
Али Даеи
Кристиан Эриксен
Дания
Испания
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
РПЛ
Уфа VS Локомотив
Поделиться:
Уфа - Локомотив: 08 августа 2021 смотреть онлайн
Уфа
Уфа
-:-
Уфа - Локомотив: 08 августа 2021 смотреть онлайн
Локомотив
Москва
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
8 авг. 2021, -:- МСК
8.08.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
5
Йокич
Боян Йокич
11
Милетич
Неманья Милетич
4
Никитин
Алексей Никитин
55
Табидзе
Джемал Табидзе
32
Бауэр
Мориц Бауэр
24
Мрзляк
Филип Мрзляк
19
Иванов
Олег Иванов
29
Камилов
Владислав Камилов
10
Урунов
Остон Урунов
18
Андрич
Комнен Андрич
Запасные
1
Чернов
Алексей Чернов
-
81
Кукушкин
Иван Кукушкин
-
3
Аликин
Павел Аликин
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
22
Голубев
Артем Голубев
-
57
Кротов
Вячеслав Кротов
-
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
-
Главный тренер
Алексей Стукалов
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
37
Магкеев
Станислав Магкеев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
45
Сильянов
Александр Сильянов
25
Камано
Франсуа Камано
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
9
Смолов
Федор Смолов
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
53
Худяков
Даниил Худяков
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
11
Миранчук
Антон Миранчук
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
82
Петухов
Илья Петухов
-
88
Лисакович
Виталий Лисакович
-
Главный тренер
Марко Николич
Прошлые матчи
18.03.2021
18 марта 2021
чт
17:00
Уфа
0 : 1
Локомотив
18.03.2021
18 марта 2021
чт
17:00
Уфа
0
Локомотив
1
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
Локомотив
1 : 0
Уфа
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
Локомотив
1
Уфа
0
12.07.2020
12 июля 2020
вс
16:30
Локомотив
1 : 1
Уфа
12.07.2020
12 июля 2020
вс
16:30
Локомотив
1
Уфа
1
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
14:00
Уфа
1 : 1
Локомотив
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
14:00
Уфа
1
Локомотив
1
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Локомотив
1 : 0
Уфа
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Локомотив
1
Уфа
0
30.07.2018
30 июля 2018
пн
18:00
Уфа
0 : 0
Локомотив
30.07.2018
30 июля 2018
пн
18:00
Уфа
0
Локомотив
0
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
19:00
Локомотив
0 : 0
Уфа
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
19:00
Локомотив
0
Уфа
0
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
14:00
Уфа
1 : 0
Локомотив
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
14:00
Уфа
1
Локомотив
0
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
19:30
Локомотив
1 : 0
Уфа
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
19:30
Локомотив
1
Уфа
0
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
15:00
Уфа
0 : 1
Локомотив
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
15:00
Уфа
0
Локомотив
1
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
19:00
Локомотив
0 : 1
Уфа
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
19:00
Локомотив
0
Уфа
1
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:00
Локомотив
2 : 0
Уфа
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:00
Локомотив
2
Уфа
0
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
13:30
Уфа
0 : 3
Локомотив
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
13:30
Уфа
0
Локомотив
3
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
13:00
Уфа
1 : 0
Локомотив
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
13:00
Уфа
1
Локомотив
0
24.11.2014
24 нояб. 2014
пн
19:00
Локомотив
0 : 0
Уфа
24.11.2014
24 нояб. 2014
пн
19:00
Локомотив
0
Уфа
0
29.10.2014
29 окт. 2014
ср
17:00
Уфа
0 : 1
Локомотив
29.10.2014
29 окт. 2014
ср
17:00
Уфа
0
Локомотив
1
Новости
Дивеев − новое лицо сборной России. Откуда он взялся, почему его ценят тренеры и в чем его опасный минус
#Игорь Дивеев
21 июня, 16:55
Шесть историй про «Ахмат» и драки
#Ахмат
27 мая, 23:12
10 легионеров РПЛ, которые едут на Евро
#Евро-2020
26 мая, 21:05
Мухин резонансно уходит из «Локо» в ЦСКА. Сделку делает агент, который уже уводил из клуба молодых и чуть не продал Миранчука в «Рубин»
#Максим Мухин
19 мая, 18:48
Игроки «Уфы» обвинили Рахимова в унижениях. А он часто говорил о глупых ошибках и просил усиления
#Рашид Рахимов
17 мая, 22:15
«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника
#РПЛ
16 мая, 17:57
Моя главная эмоция от этого сезона РПЛ. Авторы «Гола» грустят из-за Чалова и сравнивают русский футбол с шоу Эрика Андре
#РПЛ
16 мая, 17:00
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
#РПЛ
10 мая, 21:40
#
Новости матча
Московские клубы попросили Собянина пускать на стадион болельщиков, сделавших прививку от коронавируса
21 июня, 13:10
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
«Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом, который не играл с декабря 2018-го
07 июня, 16:17
Из «Локомотива» уйдет начальник команды Сухина. СМИ связали это с изменением клубной стратегии развития
03 июня, 14:29
Девять футболистов дисквалифицированы после драки в матче молодежек «Ахмата» и «Локомотива»
03 июня, 10:53
Эдер уходит из «Локомотива». Он забил золотой гол в сезоне-2017/18
28 мая, 12:59
Матч молодежек «Локомотива» и «Ахмата» закончился массовой дракой
27 мая, 16:34
Гильерме – лучший вратарь сезона РПЛ. Он не едет на Евро
26 мая, 12:08