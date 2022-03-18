Уфа - Краснодар: 18 марта 2022 смотреть онлайн

Уфа
Уфа
-:-

Уфа - Краснодар: 18 марта 2022 смотреть онлайн

Краснодар
Краснодар
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
18 марта 2022, -:- МСК
18.03.2022, -:- МСК
пятница
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

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Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
5
Йокич
Боян Йокич
11
Милетич
Неманья Милетич
4
Никитин
Алексей Никитин
55
Табидзе
Джемал Табидзе
32
Бауэр
Мориц Бауэр
24
Мрзляк
Филип Мрзляк
19
Иванов
Олег Иванов
29
Камилов
Владислав Камилов
10
Урунов
Остон Урунов
18
Андрич
Комнен Андрич
Запасные
1
Чернов
Алексей Чернов
-
81
Кукушкин
Иван Кукушкин
-
3
Аликин
Павел Аликин
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
22
Голубев
Артем Голубев
-
57
Кротов
Вячеслав Кротов
-
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
-
Главный тренер
Алексей Стукалов
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
18
Чернов
Евгений Чернов
4
Мартынович
Александр Мартынович
2
Сорокин
Егор Сорокин
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
16
Классон
Виктор Классон
8
Газинский
Юрий Газинский
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
7
Кабелла
Реми Кабелла
11
Ионов
Алексей Ионов
10
Вандерсон
Вандерсон
Запасные
1
Городов
Евгений Городов
-
12
Бабурин
Егор Бабурин
-
28
Смольников
Игорь Смольников
-
31
Кайо
Кайо
-
77
Камболов
Руслан Камболов
-
47
Уткин
Даниил Уткин
-
33
Берг
Маркус Берг
-
20
Марков
Евгений Марков
-
Главный тренер
Виктор Гончаренко

Прошлые матчи

17.12.2020 17 дек. 2020 чт 18:00
Краснодар
1 : 0
Уфа
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 18:00
Краснодар
1
Уфа
0
09.08.2020 09 авг. 2020 вс 17:00
Уфа
0 : 3
Краснодар
09.08.2020 09 авг. 2020 вс 17:00
Уфа
0
Краснодар
3
01.03.2020 01 марта 2020 вс 16:30
Краснодар
2 : 0
Уфа
01.03.2020 01 марта 2020 вс 16:30
Краснодар
2
Уфа
0
20.07.2019 20 июля 2019 сб 14:00
Уфа
2 : 3
Краснодар
20.07.2019 20 июля 2019 сб 14:00
Уфа
2
Краснодар
3
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 16:30
Краснодар
1 : 1
Уфа
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 16:30
Краснодар
1
Уфа
1
13.08.2018 13 авг. 2018 пн 17:30
Уфа
0 : 1
Краснодар
13.08.2018 13 авг. 2018 пн 17:30
Уфа
0
Краснодар
1
17.03.2018 17 марта 2018 сб 16:30
Краснодар
0 : 1
Уфа
17.03.2018 17 марта 2018 сб 16:30
Краснодар
0
Уфа
1
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 16:30
Уфа
0 : 1
Краснодар
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 16:30
Уфа
0
Краснодар
1
19.03.2017 19 марта 2017 вс 16:30
Краснодар
0 : 0
Уфа
19.03.2017 19 марта 2017 вс 16:30
Краснодар
0
Уфа
0
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 14:00
Уфа
0 : 0
Краснодар
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 14:00
Уфа
0
Краснодар
0
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 14:30
Краснодар
4 : 0
Уфа
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 14:30
Краснодар
4
Уфа
0
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 16:00
Уфа
1 : 1
Краснодар
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 16:00
Уфа
1
Краснодар
1
20.03.2015 20 марта 2015 пт 17:00
Уфа
0 : 2
Краснодар
20.03.2015 20 марта 2015 пт 17:00
Уфа
0
Краснодар
2
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 18:00
Краснодар
0 : 2
Уфа
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 18:00
Краснодар
0
Уфа
2

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