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Уфа VS Динамо
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Уфа - Динамо: 01 августа 2021 смотреть онлайн
Уфа
Уфа
-:-
Уфа - Динамо: 01 августа 2021 смотреть онлайн
Динамо
Москва
РПЛ, 2 тур
РПЛ,
2 тур
Россия
1 авг. 2021, -:- МСК
1.08.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
5
Йокич
Боян Йокич
11
Милетич
Неманья Милетич
4
Никитин
Алексей Никитин
55
Табидзе
Джемал Табидзе
32
Бауэр
Мориц Бауэр
24
Мрзляк
Филип Мрзляк
19
Иванов
Олег Иванов
29
Камилов
Владислав Камилов
10
Урунов
Остон Урунов
18
Андрич
Комнен Андрич
Запасные
1
Чернов
Алексей Чернов
-
81
Кукушкин
Иван Кукушкин
-
3
Аликин
Павел Аликин
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
22
Голубев
Артем Голубев
-
57
Кротов
Вячеслав Кротов
-
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
-
Главный тренер
Алексей Стукалов
Динамо
мин
31
Лещук
Игорь Лещук
7
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
5
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
2
Варела
Гильермо Варела
74
Фомин
Даниил Фомин
8
Моро
Никола Моро
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
19
Лесовой
Даниил Лесовой
70
Тюкавин
Константин Тюкавин
47
Захарян
Арсен Захарян
Запасные
16
Будачев
Иван Будачев
-
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
12
Липовой
Данил Липовой
-
79
Слепов
Сергей Слепов
-
50
Кутицкий
Александр Кутицкий
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
20
Грулев
Вячеслав Грулев
-
22
Школик
Игорь Школик
-
11
Комличенко
Николай Комличенко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
10
Игбун
Сильвестр Игбун
-
Главный тренер
Сандро Шварц
Прошлые матчи
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:00
Динамо
4 : 0
Уфа
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:00
Динамо
4
Уфа
0
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
14:00
Уфа
1 : 1
Динамо
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
14:00
Уфа
1
Динамо
1
16.07.2020
16 июля 2020
чт
18:00
Уфа
0 : 1
Динамо
16.07.2020
16 июля 2020
чт
18:00
Уфа
0
Динамо
1
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:00
Динамо
0 : 0
Уфа
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:00
Динамо
0
Уфа
0
03.03.2019
03 марта 2019
вс
11:30
Уфа
1 : 2
Динамо
03.03.2019
03 марта 2019
вс
11:30
Уфа
1
Динамо
2
20.08.2018
20 авг. 2018
пн
19:30
Динамо
3 : 0
Уфа
20.08.2018
20 авг. 2018
пн
19:30
Динамо
3
Уфа
0
04.03.2018
04 марта 2018
вс
14:00
Уфа
1 : 1
Динамо
04.03.2018
04 марта 2018
вс
14:00
Уфа
1
Динамо
1
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
17:30
Динамо
1 : 1
Уфа
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
17:30
Динамо
1
Уфа
1
19.03.2016
19 марта 2016
сб
14:30
Уфа
0 : 1
Динамо
19.03.2016
19 марта 2016
сб
14:30
Уфа
0
Динамо
1
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
14:00
Динамо
2 : 0
Уфа
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
14:00
Динамо
2
Уфа
0
08.03.2015
08 марта 2015
вс
16:00
Динамо
3 : 1
Уфа
08.03.2015
08 марта 2015
вс
16:00
Динамо
3
Уфа
1
13.08.2014
13 авг. 2014
ср
14:00
Уфа
0 : 2
Динамо
13.08.2014
13 авг. 2014
ср
14:00
Уфа
0
Динамо
2
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