Матч завершен
Уэльс
2:1
Матч завершен
Словакия
Чемпионат Европы, 1 тур

Чемпионат Европы,

1 тур
11 июня 2016, 19:00 МСК
11.06.2016, 19:00 МСК
суббота
Свейн Моэн
Свейн Моэн
Главный Судья
Составы