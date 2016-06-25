Матч завершен
Уэльс
1:0
Матч завершен
Северная Ирландия
Чемпионат Европы, 1/8 финала

Чемпионат Европы,

1/8 финала
25 июня 2016, 19:00 МСК
25.06.2016, 19:00 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы