Матч завершен
Уэльс
3:1
Матч завершен
Бельгия
Чемпионат Европы, 1/4 финала

Чемпионат Европы,

1/4 финала
1 июля 2016, 22:00 МСК
1.07.2016, 22:00 МСК
пятница
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
Составы