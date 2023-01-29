Удинезе - Верона: 29 января 2023 смотреть онлайн
Удинезе
Удине
-:-

Удинезе - Верона: 29 января 2023 смотреть онлайн

Верона
Верона
Серия А, 20 тур

Серия А,

Италия
29 янв. 2023, -:- МСК
29.01.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

13.02.2022 13 февр. 2022 вс 17:00
Верона
4 : 0
Удинезе
13.02.2022 13 февр. 2022 вс 17:00
Верона
4
Удинезе
0
27.10.2021 27 окт. 2021 ср 19:30
Удинезе
1 : 1
Верона
27.10.2021 27 окт. 2021 ср 19:30
Удинезе
1
Верона
1
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Удинезе
2 : 0
Верона
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Удинезе
2
Верона
0
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:00
Верона
1 : 0
Удинезе
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:00
Верона
1
Удинезе
0
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 14:30
Удинезе
0 : 0
Верона
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 14:30
Удинезе
0
Верона
0
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 20:00
Верона
0 : 0
Удинезе
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 20:00
Верона
0
Удинезе
0
13.05.2018 13 мая 2018 вс 16:00
Верона
0 : 1
Удинезе
13.05.2018 13 мая 2018 вс 16:00
Верона
0
Удинезе
1
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 17:00
Удинезе
4 : 0
Верона
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 17:00
Удинезе
4
Верона
0
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 17:00
Удинезе
2 : 0
Верона
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 17:00
Удинезе
2
Верона
0
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
Верона
1 : 1
Удинезе
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
Верона
1
Удинезе
1
03.05.2015 03 мая 2015 вс 16:00
Верона
0 : 1
Удинезе
03.05.2015 03 мая 2015 вс 16:00
Верона
0
Удинезе
1
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 17:00
Удинезе
1 : 2
Верона
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 17:00
Удинезе
1
Верона
2
10.05.2014 10 мая 2014 сб 19:00
Верона
2 : 2
Удинезе
10.05.2014 10 мая 2014 сб 19:00
Верона
2
Удинезе
2
06.01.2014 06 янв. 2014 пн 17:00
Удинезе
1 : 3
Верона
06.01.2014 06 янв. 2014 пн 17:00
Удинезе
1
Верона
3

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