Матч завершен
Удинезе
Удине
Ди Натале 7
Ди Натале 90
Ди Натале 90
3:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Маджо 21
Серия А, 23 тур

Серия А,

23 тур

Италия
7 февр. 2010, 17:00 МСК
7.02.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
90
0
Лукович
Александар Лукович
90
0
Кода
Андреа Кода
90
0
Пепе
Симоне Пепе
75
0
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
66
0
Инлер
Гекхан Инлер
90
0
Асамоа
Квадво Асамоа
82
0
Исла
Маурисио Исла
90
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
7'
90'
90'
7', 90', 90'
90
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
90
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Саммарко
Паоло Саммарко
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
0
Лоди
Франческо Лоди
0
Корради
Бернардо Корради
0
Куадрадо
Хуан Куадрадо
0
Геихо
Алекс Геихо
Наполи
мин
0
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
0
Грава
Джанлука Грава
90
0
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
0
Доссена
Андреа Доссена
90
0
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
0
Гамшик
Марек Гамшик
81
0
Пациенца
Микеле Пациенца
90
0
Маджо
Кристиан Маджо
21'
21'
90
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
0
Денис
Херман Денис
71
Запасные
0
Йеццо
Дженнаро Йеццо
0
Рулло
Эрминио Рулло
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
0
Суньига
Камило Суньига
0
Больячино
Мариано Больячино
0
Чигарини
Лука Чигарини