Удинезе - Милан: 19 марта 2023 смотреть онлайн
Удинезе
Удине
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Удинезе - Милан: 19 марта 2023 смотреть онлайн

Милан
Милан
Серия А, 27 тур

Серия А,

Италия
19 марта 2023, -:- МСК
19.03.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

25.02.2022 25 февр. 2022 пт 20:45
Милан
1 : 1
Удинезе
25.02.2022 25 февр. 2022 пт 20:45
Милан
1
Удинезе
1
11.12.2021 11 дек. 2021 сб 22:45
Удинезе
1 : 1
Милан
11.12.2021 11 дек. 2021 сб 22:45
Удинезе
1
Милан
1
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Милан
1 : 1
Удинезе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Милан
1
Удинезе
1
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:30
Удинезе
1 : 2
Милан
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:30
Удинезе
1
Милан
2
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 14:30
Милан
3 : 2
Удинезе
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 14:30
Милан
3
Удинезе
2
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
Удинезе
1 : 0
Милан
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
Удинезе
1
Милан
0
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 20:00
Милан
1 : 1
Удинезе
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 20:00
Милан
1
Удинезе
1
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 22:30
Удинезе
0 : 1
Милан
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 22:30
Удинезе
0
Милан
1
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 17:00
Удинезе
1 : 1
Милан
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 17:00
Удинезе
1
Милан
1
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 16:00
Милан
2 : 1
Удинезе
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 16:00
Милан
2
Удинезе
1
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
Удинезе
2 : 1
Милан
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
Удинезе
2
Милан
1
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 16:00
Милан
0 : 1
Удинезе
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 16:00
Милан
0
Удинезе
1
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 17:00
Милан
1 : 1
Удинезе
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 17:00
Милан
1
Удинезе
1
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 21:45
Удинезе
2 : 3
Милан
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 21:45
Удинезе
2
Милан
3
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 19:00
Удинезе
2 : 1
Милан
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 19:00
Удинезе
2
Милан
1
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 17:00
Милан
2 : 0
Удинезе
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 17:00
Милан
2
Удинезе
0
08.03.2014 08 марта 2014 сб 20:00
Удинезе
1 : 0
Милан
08.03.2014 08 марта 2014 сб 20:00
Удинезе
1
Милан
0
22.01.2014 22 янв. 2014 ср 22:59
Милан
1 : 2
Удинезе
22.01.2014 22 янв. 2014 ср 22:59
Милан
1
Удинезе
2
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 21:45
Милан
1 : 0
Удинезе
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 21:45
Милан
1
Удинезе
0
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 22:45
Милан
2 : 1
Удинезе
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 22:45
Милан
2
Удинезе
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