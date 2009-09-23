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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
Ди Натале 22
1:0
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 5 тур
Серия А,
5 тур
Италия
23 сент. 2009, 21:45 МСК
23.09.2009, 21:45 МСК
среда
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Лукович
Александар Лукович
90
0
Кода
Андреа Кода
90
0
Домицци
Маурицио Домицци
90
0
Исла
Маурисио Исла
26
0
Лоди
Франческо Лоди
83
0
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
90
0
Инлер
Гекхан Инлер
90
0
Пепе
Симоне Пепе
76
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
22'
22'
90
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
90
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Фелипе
Фелипе
0
Сапата
Кристиан Сапата
0
Саммарко
Паоло Саммарко
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
0
Корради
Бернардо Корради
0
Санчес
Алексис Санчес
Милан
мин
0
Сторари
Марко Сторари
90
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
0
Каладзе
Каха Каладзе
90
0
Неста
Алессандро Неста
90
0
Оддо
Массимо Оддо
90
0
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
59
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
90
0
Фламини
Матье Фламини
90
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
73
0
Пато
Пато
59
Запасные
0
Дида
Дида
0
Оньеву
Огучи Оньеву
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
0
Абате
Иньяцио Абате
0
Роналдиньо
Роналдиньо
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар