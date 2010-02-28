Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Канада
США
Косово
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Удинезе
Удине
Пепе 2
Ди Натале 52
2:3
Матч завершен
Интер
Милан
Балотелли 5
Майкон 21
Милито 45
Серия А, 26 тур
Серия А,
26 тур
Италия
28 февр. 2010, 17:00 МСК
28.02.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Мауро Бергонци
Мауро Бергонци
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
64
0
Лукович
Александар Лукович
90
0
Кода
Андреа Кода
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Пепе
Симоне Пепе
2'
2'
90
0
Инлер
Гекхан Инлер
90
0
Саммарко
Паоло Саммарко
79
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
52'
52'
90
0
Санчес
Алексис Санчес
90
0
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
Запасные
0
Ромо
Рафаэль Ромо
0
Ферронетти
Дамиано Ферронетти
0
Домицци
Маурицио Домицци
0
Асамоа
Квадво Асамоа
0
Лоди
Франческо Лоди
0
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
0
Геихо
Алекс Геихо
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Лусио
Лусио
90
0
Майкон
Майкон
21'
21'
90
0
Станкович
Деян Станкович
90
0
Марига
Макдональд Марига
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
90
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Пандев
Горан Пандев
72
0
Балотелли
Марио Балотелли
5'
5'
82
0
Милито
Диего Милито
45'
45'
90
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Матерацци
Марко Матерацци
0
Донати
Джулио Донати
0
Крхин
Рене Крхин
0
Куарежма
Рикарду Куарежма
0
Это'О
Самуэль Это'О
0
Арнаутович
Марко Арнаутович