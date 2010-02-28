Матч завершен
Удинезе
Удине
Пепе 2
Ди Натале 52
2:3
Матч завершен
Интер
Милан
Балотелли 5
Майкон 21
Милито 45
Серия А, 26 тур

Серия А,

26 тур

Италия
28 февр. 2010, 17:00 МСК
28.02.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Мауро Бергонци
Мауро Бергонци
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
64
0
Лукович
Александар Лукович
90
0
Кода
Андреа Кода
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Пепе
Симоне Пепе
2'
2'
90
0
Инлер
Гекхан Инлер
90
0
Саммарко
Паоло Саммарко
79
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
52'
52'
90
0
Санчес
Алексис Санчес
90
0
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
Запасные
0
Ромо
Рафаэль Ромо
0
Ферронетти
Дамиано Ферронетти
0
Домицци
Маурицио Домицци
0
Асамоа
Квадво Асамоа
0
Лоди
Франческо Лоди
0
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
0
Геихо
Алекс Геихо
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Лусио
Лусио
90
0
Майкон
Майкон
21'
21'
90
0
Станкович
Деян Станкович
90
0
Марига
Макдональд Марига
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
90
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Пандев
Горан Пандев
72
0
Балотелли
Марио Балотелли
5'
5'
82
0
Милито
Диего Милито
45'
45'
90
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Матерацци
Марко Матерацци
0
Донати
Джулио Донати
0
Крхин
Рене Крхин
0
Куарежма
Рикарду Куарежма
0
Это'О
Самуэль Это'О
0
Арнаутович
Марко Арнаутович