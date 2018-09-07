Турция - Россия: 07 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Турция
1:2

Турция - Россия: 07 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Россия
Лига B, 1 тур

Лига B,

1 тур
7 сент. 2018, 21:45 МСК
7.09.2018, 21:45 МСК
пятница
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Турция
мин
18
Эркин
Джанер Эркин
9
Тосун
Дженк Тосун
1
Гюнок
Мерт Гюнок
14
Текдемир
Махмут Текдемир
9
Караман
Кенан Караман
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
6
Туфан
Озан Туфан
21
Кахведжи
Ирфан Кахведжи
4
Кабак
Озан Кабак
15
Демирал
Мерих Демирал
18
Сангаре
Назим Сангаре
Запасные
23
Чакир
Угурчан Чакир
-
12
Баиндыр
Алтай Баиндыр
-
2
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
-
22
Айхан
Каан Айхан
-
5
Йокушлу
Окай Йокушлу
-
11
Язиджи
Юсуф Язиджи
-
8
Байрам
Омер Байрам
-
20
Тюрук
Дениз Тюрук
-
13
Озкан
Беркай Озкан
-
8
Токоз
Дорухан Токоз
-
Россия
мин
1
Гилерме
Гилерме
18
Жирков
Юрий Жирков
14
Джикия
Георгий Джикия
4
Дивеев
Игорь Дивеев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
7
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
23
Кузяев
Далер Кузяев
16
Миранчук
Антон Миранчук
10
Заболотный
Антон Заболотный
22
Миранчук
Алексей Миранчук
Запасные
16
Джанаев
Сослан Джанаев
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Евгеньев
Роман Евгеньев
-
19
Ионов
Алексей Ионов
-
6
Черышев
Денис Черышев
-
15
Бакаев
Зелимхан Бакаев
-
17
Фомин
Даниил Фомин
-
8
Мостовой
Андрей Мостовой
-
25
Кучаев
Константин Кучаев
-
24
Обляков
Иван Обляков
-
9
Соболев
Александр Соболев
-

События

Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
Турция
3 : 2
Россия
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
Турция
3
Россия
2
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
Россия
1 : 1
Турция
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
Россия
1
Турция
1
14.10.2018 14 окт. 2018 вс 19:00
Россия
2 : 0
Турция
14.10.2018 14 окт. 2018 вс 19:00
Россия
2
Турция
0
07.09.2018 07 сент. 2018 пт 21:45
Турция
1 : 2
Россия
07.09.2018 07 сент. 2018 пт 21:45
Турция
1
Россия
2

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