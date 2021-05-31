Турция - Северная Ирландия: 31 мая 2021 смотреть онлайн

Турция
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Турция - Северная Ирландия: 31 мая 2021 смотреть онлайн

Северная Ирландия
Товарищеские матчи, Май

Товарищеские матчи,

Май
31 мая 2021, -:- МСК
31.05.2021, -:- МСК
понедельник
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Прогнозы

Предварительный состав

Турция
мин
18
Эркин
Джанер Эркин
9
Тосун
Дженк Тосун
1
Гюнок
Мерт Гюнок
14
Текдемир
Махмут Текдемир
9
Караман
Кенан Караман
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
6
Туфан
Озан Туфан
21
Кахведжи
Ирфан Кахведжи
4
Кабак
Озан Кабак
15
Демирал
Мерих Демирал
18
Сангаре
Назим Сангаре
Запасные
23
Чакир
Угурчан Чакир
-
12
Баиндыр
Алтай Баиндыр
-
2
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
-
22
Айхан
Каан Айхан
-
5
Йокушлу
Окай Йокушлу
-
11
Язиджи
Юсуф Язиджи
-
8
Байрам
Омер Байрам
-
20
Тюрук
Дениз Тюрук
-
13
Озкан
Беркай Озкан
-
8
Токоз
Дорухан Токоз
-
Северная Ирландия
мин
5
Эванс
Джонни Эванс
20
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
-
Бойс
Лиам Бойс
7
Кеннеди
Мэттью Кеннеди
21
Магеннис
Джош Магеннис
17
МакНэйр
Патрик МакНэйр
14
Даллас
Стюарт Даллас
1
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
18
Смит
Майкл Смит
4
Баллард
Даниэл Баллард
13
Маккэнн
Алистер Маккэнн
Запасные
1
МакГоверн
Майкл МакГоверн
-
2
МакЛафлин
Конор МакЛафлин
-
20
МакЛафлин
Райан МакЛафлин
-
22
Фланаган
Том Фланаган
-
3
Льюис
Джамаль Льюис
-
11
Вашингтон
Конор Вашингтон
-
18
Уит
Гэвин Уит
-

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