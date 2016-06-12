Матч завершен
Турция
0:1
Матч завершен
Хорватия
Чемпионат Европы, 1 тур

Чемпионат Европы,

1 тур
12 июня 2016, 16:00 МСК
12.06.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы