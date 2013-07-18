Тун - Чихура: 18 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Тун
Тун
2:0
Первый матч 3:1

Тун - Чихура: 18 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Чихура
Сачхере
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
18 июля 2013, 20:30 МСК
18.07.2013, 20:30 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Тун
мин
1
Февр
Гийом Февр
39
Йосс
Свен Йосс
34
Суттер
Никола Суттер
5
Хавенаар
Никки Хавенаар
31
Гларнер
Стефан Гларнер
17
Хефти
Ниас Хефти
10
Стильхарт
Базиль Стильхарт
20
Каблан
Крис Каблан
27
Кастроман
Мигель Кастроман
13
Рапп
Симоне Рапп
6
Фаткич
Кенан Фаткич
Запасные
30
Хирцель
Андреас Хирцель
-
14
Гелми
Рой Гелми
-
4
Родригес
Мигель Родригес
-
21
Васич
Урош Васич
-
20
Мунси
Ридж Мунси
-
37
Саланович
Деннис Саланович
-
35
Хунцикер
Николас Хунцикер
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

25.07.2013 25 июля 2013 чт 19:00
Чихура
1 : 3
Тун
25.07.2013 25 июля 2013 чт 19:00
Чихура
1
Тун
3
18.07.2013 18 июля 2013 чт 20:30
Тун
2 : 0
Чихура
18.07.2013 18 июля 2013 чт 20:30
Тун
2
Чихура
0

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