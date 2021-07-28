Тюмень - Звезда: 28 июля 2021 смотреть онлайн

Тюмень
Тюмень
-:-

Тюмень - Звезда: 28 июля 2021 смотреть онлайн

Звезда
Пермь
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
28 июля 2021, -:- МСК
28.07.2021, -:- МСК
среда
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Прошлые матчи

19.08.2020 19 авг. 2020 ср 16:00
Тюмень
1 : 2
Звезда
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 16:00
Тюмень
1
Звезда
2

Новости

Самые крупные победы в истории чемпионатов России
#РПЛ
20 июня 2020, 01:00
Инстаграм-шоу от «Тюмени». Позвали в команду Неймара, а потом от него отказались
#Тюмень
11 августа 2019, 15:05