Матч завершен
Тюмень
Тюмень
0:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
30 мая 1997, 23:00 МСК
30.05.1997, 23:00 МСК
пятница
Составы