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Тюмень VS Жемчужина
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Тюмень - Жемчужина: 28 июля 1998 смотреть онлайн
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
0:1
Тюмень - Жемчужина: 28 июля 1998 смотреть онлайн
Матч завершен
Жемчужина
Сочи
РПЛ, 18 тур
РПЛ,
18 тур
Россия
28 июля 1998, 23:00 МСК
28.07.1998, 23:00 МСК
вторник
Составы
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
События
Матч окончен 0:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
28.07.1998
28 июля 1998
вт
23:00
Тюмень
0 : 1
Жемчужина
28.07.1998
28 июля 1998
вт
23:00
Тюмень
0
Жемчужина
1
10.04.1998
10 апр. 1998
пт
23:00
Жемчужина
0 : 0
Тюмень
10.04.1998
10 апр. 1998
пт
23:00
Жемчужина
0
Тюмень
0
17.10.1997
17 окт. 1997
пт
23:00
Тюмень
2 : 2
Жемчужина
17.10.1997
17 окт. 1997
пт
23:00
Тюмень
2
Жемчужина
2
24.06.1997
24 июня 1997
вт
23:00
Жемчужина
1 : 3
Тюмень
24.06.1997
24 июня 1997
вт
23:00
Жемчужина
1
Тюмень
3
29.08.1995
29 авг. 1995
вт
23:00
Жемчужина
2 : 0
Тюмень
29.08.1995
29 авг. 1995
вт
23:00
Жемчужина
2
Тюмень
0
23.06.1995
23 июня 1995
пт
23:00
Тюмень
1 : 2
Жемчужина
23.06.1995
23 июня 1995
пт
23:00
Тюмень
1
Жемчужина
2
26.08.1994
26 авг. 1994
пт
23:00
Жемчужина
2 : 2
Тюмень
26.08.1994
26 авг. 1994
пт
23:00
Жемчужина
2
Тюмень
2
13.05.1994
13 мая 1994
пт
23:00
Тюмень
0 : 2
Жемчужина
13.05.1994
13 мая 1994
пт
23:00
Тюмень
0
Жемчужина
2
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