Тюмень - Уралан: 07 августа 1998 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
1:3

Тюмень - Уралан: 07 августа 1998 смотреть онлайн

Матч завершен
Уралан
Элиста
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
7 авг. 1998, 23:00 МСК
7.08.1998, 23:00 МСК
пятница
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События

Матч окончен 1:3
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

07.08.1998 07 авг. 1998 пт 23:00
Тюмень
1 : 3
Уралан
07.08.1998 07 авг. 1998 пт 23:00
Тюмень
1
Уралан
3
24.04.1998 24 апр. 1998 пт 23:00
Уралан
2 : 1
Тюмень
24.04.1998 24 апр. 1998 пт 23:00
Уралан
2
Тюмень
1

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