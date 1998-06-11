Матч завершен
Тюмень
Тюмень
1:2
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
10 июня 1998, 23:00 МСК
10.06.1998, 23:00 МСК
среда
Составы