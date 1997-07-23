Матч завершен
Тюмень
Тюмень
2:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
22 июля 1997, 23:00 МСК
22.07.1997, 23:00 МСК
вторник
Составы