Тюмень - Торпедо: 26 марта 1994 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
0:0

Тюмень - Торпедо: 26 марта 1994 смотреть онлайн

Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
26 марта 1994, -:- МСК
26.03.1994, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-

События

Матч окончен 0:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

25.09.1998 25 сент. 1998 пт 23:00
Торпедо
5 : 1
Тюмень
25.09.1998 25 сент. 1998 пт 23:00
Торпедо
5
Тюмень
1
10.06.1998 10 июня 1998 ср 23:00
Тюмень
1 : 2
Торпедо
10.06.1998 10 июня 1998 ср 23:00
Тюмень
1
Торпедо
2
22.07.1997 22 июля 1997 вт 23:00
Тюмень
2 : 1
Торпедо
22.07.1997 22 июля 1997 вт 23:00
Тюмень
2
Торпедо
1
22.03.1997 22 марта 1997 сб -:-
Торпедо
1 : 1
Тюмень
22.03.1997 22 марта 1997 сб -:-
Торпедо
1
Тюмень
1
30.09.1995 30 сент. 1995 сб -:-
Тюмень
1 : 3
Торпедо
30.09.1995 30 сент. 1995 сб -:-
Тюмень
1
Торпедо
3
31.03.1995 31 марта 1995 пт 23:00
Торпедо
2 : 1
Тюмень
31.03.1995 31 марта 1995 пт 23:00
Торпедо
2
Тюмень
1
23.10.1994 23 окт. 1994 вс -:-
Торпедо
2 : 1
Тюмень
23.10.1994 23 окт. 1994 вс -:-
Торпедо
2
Тюмень
1
26.03.1994 26 марта 1994 сб -:-
Тюмень
0 : 0
Торпедо
26.03.1994 26 марта 1994 сб -:-
Тюмень
0
Торпедо
0
07.11.1992 07 нояб. 1992 сб -:-
Тюмень
1 : 2
Торпедо
07.11.1992 07 нояб. 1992 сб -:-
Тюмень
1
Торпедо
2

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