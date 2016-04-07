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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Тюмень VS Томь
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Тюмень - Томь: 07 апреля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
1:1
Тюмень - Томь: 07 апреля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 30 тур
ФНЛ,
30 тур
Россия
7 апр. 2016, 15:00 МСК
7.04.2016, 15:00 МСК
четверг
Андрей Фисенко
Андрей Фисенко
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Томь
мин
21
Евсеев
Павел Евсеев
14
Конюхов
Евгений Конюхов
10
Симонян
Артем Симонян
72
Синяк
Антон Синяк
8
Андреев
Иван Андреев
-
Косарев
Кирилл Косарев
7
Эннин
Ричи Эннин
29
Денисов
Виталий Денисов
58
Зуев
Илья Зуев
86
Кривцов
Никита Кривцов
9
Файзуллин
Дэнис Файзуллин
69
Давыдов
Денис Давыдов
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
-
23
Пенчиков
Даниил Пенчиков
-
52
Мильдзихов
Давид Мильдзихов
-
13
Леонов
Олег Леонов
-
6
Сакович
Александр Сакович
-
11
Цикаридзе
Тенгиз Цикаридзе
-
20
Дмитриев
Максим Дмитриев
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
30.03.2019
30 марта 2019
сб
12:00
Тюмень
1 : 2
Томь
30.03.2019
30 марта 2019
сб
12:00
Тюмень
1
Томь
2
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
14:00
Томь
1 : 0
Тюмень
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
14:00
Томь
1
Тюмень
0
17.03.2018
17 марта 2018
сб
14:00
Тюмень
1 : 1
Томь
17.03.2018
17 марта 2018
сб
14:00
Тюмень
1
Томь
1
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:00
Томь
0 : 0
Тюмень
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:00
Томь
0
Тюмень
0
07.04.2016
07 апр. 2016
чт
15:00
Тюмень
1 : 1
Томь
07.04.2016
07 апр. 2016
чт
15:00
Тюмень
1
Томь
1
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
13:00
Томь
1 : 1
Тюмень
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
13:00
Томь
1
Тюмень
1
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
11:00
Томь
1 : 0
Тюмень
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
11:00
Томь
1
Тюмень
0
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
11:00
Тюмень
1 : 2
Томь
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
11:00
Тюмень
1
Томь
2
13.03.2014
13 марта 2014
чт
14:30
Томь
2 : 1
Тюмень
13.03.2014
13 марта 2014
чт
14:30
Томь
2
Тюмень
1
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