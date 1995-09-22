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Тюмень VS Текстильщик
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Тюмень - Текстильщик: 13 августа 1994 смотреть онлайн
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
3:1
Тюмень - Текстильщик: 13 августа 1994 смотреть онлайн
Матч завершен
Текстильщик
Камышин
РПЛ, 20 тур
РПЛ,
20 тур
Россия
13 авг. 1994, 23:00 МСК
13.08.1994, 23:00 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
События
Матч окончен 3:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
22.09.1995
22 сент. 1995
пт
23:00
Текстильщик
3 : 1
Тюмень
22.09.1995
22 сент. 1995
пт
23:00
Текстильщик
3
Тюмень
1
19.05.1995
19 мая 1995
пт
23:00
Тюмень
0 : 3
Текстильщик
19.05.1995
19 мая 1995
пт
23:00
Тюмень
0
Текстильщик
3
13.08.1994
13 авг. 1994
сб
23:00
Тюмень
3 : 1
Текстильщик
13.08.1994
13 авг. 1994
сб
23:00
Тюмень
3
Текстильщик
1
17.05.1994
17 мая 1994
вт
23:00
Текстильщик
2 : 0
Тюмень
17.05.1994
17 мая 1994
вт
23:00
Текстильщик
2
Тюмень
0
08.08.1992
08 авг. 1992
сб
23:00
Тюмень
0 : 2
Текстильщик
08.08.1992
08 авг. 1992
сб
23:00
Тюмень
0
Текстильщик
2
28.03.1992
28 марта 1992
сб
23:00
Текстильщик
1 : 0
Тюмень
28.03.1992
28 марта 1992
сб
23:00
Текстильщик
1
Тюмень
0
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