Матч завершен
Тюмень
Тюмень
0:0
( 5 : 4)
Матч завершен
Сызрань-2003
Сызрань
Кубок России, 1/64 финала

Кубок России,

1/64 финала

Россия
17 авг. 2013, 14:30 МСК
17.08.2013, 14:30 МСК
суббота
Составы