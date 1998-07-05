Матч завершен
Тюмень
Тюмень
0:6
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
4 июля 1998, 23:00 МСК
4.07.1998, 23:00 МСК
суббота
Составы