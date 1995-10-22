Матч завершен
Тюмень
Тюмень
0:6
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
22 окт. 1995, -:- МСК
22.10.1995, -:- МСК
воскресенье
Составы