Матч завершен
Тюмень
Тюмень
0:0
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
19 июля 1994, 23:00 МСК
19.07.1994, 23:00 МСК
вторник
Составы