Матч завершен
Тюмень
Тюмень
0:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
20 июня 1998, 23:00 МСК
20.06.1998, 23:00 МСК
суббота
Составы