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Тюмень VS Шинник
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Тюмень - Шинник: 02 сентября 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
1:2
Тюмень - Шинник: 02 сентября 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 2 тур
РПЛ,
2 тур
Россия
2 сент. 1992, 23:00 МСК
2.09.1992, 23:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Шинник
мин
21
Голуб
Никита Голуб
2
Щербаков
Константин Щербаков
17
Покидышев
Николай Покидышев
15
Самойлов
Дмитрий Самойлов
57
Зириков
Николай Зириков
4
Стешин
Евгений Стешин
29
Игнатович
Павел Игнатович
5
Зинков
Вячеслав Зинков
19
Самсонов
Артем Самсонов
27
Щадин
Артем Щадин
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
Запасные
16
Яшин
Дмитрий Яшин
-
3
Стрелов
Евгений Стрелов
-
45
Бетюжнов
Антон Бетюжнов
-
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
-
72
Масленников
Игорь Масленников
-
44
Тананеев
Дмитрий Тананеев
-
24
Азявин
Илья Азявин
-
90
Игнатенко
Владислав Игнатенко
-
70
Носов
Александр Носов
-
77
Гонгапшев
Альбек Гонгапшев
-
События
Матч окончен 1:2
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
15:00
Шинник
1 : 0
Тюмень
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
15:00
Шинник
1
Тюмень
0
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
14:00
Тюмень
3 : 2
Шинник
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
14:00
Тюмень
3
Шинник
2
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
14:00
Шинник
2 : 0
Тюмень
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
14:00
Шинник
2
Тюмень
0
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
14:00
Тюмень
2 : 0
Шинник
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
14:00
Тюмень
2
Шинник
0
06.05.2017
06 мая 2017
сб
13:00
Тюмень
5 : 1
Шинник
06.05.2017
06 мая 2017
сб
13:00
Тюмень
5
Шинник
1
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
17:00
Шинник
0 : 0
Тюмень
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
17:00
Шинник
0
Тюмень
0
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
15:00
Тюмень
2 : 1
Шинник
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
15:00
Тюмень
2
Шинник
1
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
17:00
Шинник
1 : 1
Тюмень
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
17:00
Шинник
1
Тюмень
1
03.05.2015
03 мая 2015
вс
15:00
Тюмень
0 : 0
Шинник
03.05.2015
03 мая 2015
вс
15:00
Тюмень
0
Шинник
0
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
16:00
Шинник
2 : 0
Тюмень
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
16:00
Шинник
2
Тюмень
0
16.10.1998
16 окт. 1998
пт
23:00
Шинник
3 : 2
Тюмень
16.10.1998
16 окт. 1998
пт
23:00
Шинник
3
Тюмень
2
20.06.1998
20 июня 1998
сб
23:00
Тюмень
0 : 1
Шинник
20.06.1998
20 июня 1998
сб
23:00
Тюмень
0
Шинник
1
09.11.1997
09 нояб. 1997
вс
-:-
Тюмень
1 : 2
Шинник
09.11.1997
09 нояб. 1997
вс
-:-
Тюмень
1
Шинник
2
08.07.1997
08 июля 1997
вт
23:00
Шинник
1 : 0
Тюмень
08.07.1997
08 июля 1997
вт
23:00
Шинник
1
Тюмень
0
03.10.1992
03 окт. 1992
сб
-:-
Шинник
3 : 0
Тюмень
03.10.1992
03 окт. 1992
сб
-:-
Шинник
3
Тюмень
0
02.09.1992
02 сент. 1992
ср
23:00
Тюмень
1 : 2
Шинник
02.09.1992
02 сент. 1992
ср
23:00
Тюмень
1
Шинник
2
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