Матч завершен
Тюмень
Тюмень
1:4
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
29 авг. 1998, 23:00 МСК
29.08.1998, 23:00 МСК
суббота
Составы