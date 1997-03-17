Матч завершен
Тюмень
Тюмень
0:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
17 марта 1997, -:- МСК
17.03.1997, -:- МСК
понедельник
Составы