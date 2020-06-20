Тюмень - Океан: 21 июля 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
3:3

Тюмень - Океан: 21 июля 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Океан
Находка
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
21 июля 1992, 23:00 МСК
21.07.1992, 23:00 МСК
вторник
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События

Матч окончен 3:3
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

21.07.1992 21 июля 1992 вт 23:00
Тюмень
3 : 3
Океан
21.07.1992 21 июля 1992 вт 23:00
Тюмень
3
Океан
3
01.05.1992 01 мая 1992 пт 23:00
Океан
1 : 0
Тюмень
01.05.1992 01 мая 1992 пт 23:00
Океан
1
Тюмень
0

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