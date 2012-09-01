Матч завершен
Тюмень
Тюмень
1:0
Матч завершен
Новокузнецк
Новокузнецк
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
1 сент. 2012, 15:00 МСК
1.09.2012, 15:00 МСК
суббота
Составы