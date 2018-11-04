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Тюмень VS Нижний Новгород
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Тюмень - Нижний Новгород: 04 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
2:1
Тюмень - Нижний Новгород: 04 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
ФНЛ, 20 тур
ФНЛ,
20 тур
Россия
4 нояб. 2018, 12:00 МСК
4.11.2018, 12:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Нижний Новгород
мин
1
Анисимов
Артур Анисимов
14
Султонов
Мухаммад Султонов
11
Темников
Иван Темников
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
5
Шумских
Алексей Шумских
7
Маляров
Кирилл Маляров
22
Каккоев
Никита Каккоев
41
Сапета
Александр Сапета
20
Комолов
Павел Комолов
8
Попов
Артем Попов
10
M. Yansane
M. Yansane
Запасные
99
Сысуев
Николай Сысуев
-
23
Зуйков
Сергей Зуйков
-
91
Гогличидзе
Лео Гогличидзе
-
6
Гащенков
Михаил Гащенков
-
17
Горбунов
Игорь Горбунов
-
61
Ставпец
Александр Ставпец
-
9
Галаджан
Артем Галаджан
-
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
-
77
Beka Kavtaradze
Beka Kavtaradze
-
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
12:00
Тюмень
2 : 1
Нижний Новгород
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
12:00
Тюмень
2
Нижний Новгород
1
22.07.2018
22 июля 2018
вс
18:00
Нижний Новгород
2 : 1
Тюмень
22.07.2018
22 июля 2018
вс
18:00
Нижний Новгород
2
Тюмень
1
04.03.2018
04 марта 2018
вс
14:00
Тюмень
0 : 0
Нижний Новгород
04.03.2018
04 марта 2018
вс
14:00
Тюмень
0
Нижний Новгород
0
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
16:00
Нижний Новгород
1 : 2
Тюмень
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
16:00
Нижний Новгород
1
Тюмень
2
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