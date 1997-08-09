Тюмень - Локомотив НН: 08 августа 1997 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
2:1

Тюмень - Локомотив НН: 08 августа 1997 смотреть онлайн

Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
8 авг. 1997, 23:00 МСК
8.08.1997, 23:00 МСК
пятница
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Матч окончен 2:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

08.08.1997 08 авг. 1997 пт 23:00
Тюмень
2 : 1
Локомотив НН
08.08.1997 08 авг. 1997 пт 23:00
Тюмень
2
Локомотив НН
1
11.04.1997 11 апр. 1997 пт 23:00
Локомотив НН
1 : 0
Тюмень
11.04.1997 11 апр. 1997 пт 23:00
Локомотив НН
1
Тюмень
0
04.08.1995 04 авг. 1995 пт 23:00
Локомотив НН
0 : 0
Тюмень
04.08.1995 04 авг. 1995 пт 23:00
Локомотив НН
0
Тюмень
0
09.06.1995 09 июня 1995 пт 23:00
Тюмень
0 : 0
Локомотив НН
09.06.1995 09 июня 1995 пт 23:00
Тюмень
0
Локомотив НН
0
24.09.1994 24 сент. 1994 сб 23:00
Локомотив НН
2 : 0
Тюмень
24.09.1994 24 сент. 1994 сб 23:00
Локомотив НН
2
Тюмень
0
08.04.1994 08 апр. 1994 пт 23:00
Тюмень
1 : 0
Локомотив НН
08.04.1994 08 апр. 1994 пт 23:00
Тюмень
1
Локомотив НН
0

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