Матч завершен
Тюмень
Тюмень
0:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
14 июля 1998, 23:00 МСК
14.07.1998, 23:00 МСК
вторник
Составы