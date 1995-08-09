Матч завершен
Тюмень
Тюмень
2:3
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
8 авг. 1995, 23:00 МСК
8.08.1995, 23:00 МСК
вторник
Составы