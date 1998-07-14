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Тюмень VS Локомотив
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Тюмень - Локомотив: 18 июля 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
0:3
Тюмень - Локомотив: 18 июля 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 15 тур
РПЛ,
15 тур
Россия
18 июля 1992, 23:00 МСК
18.07.1992, 23:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
23
Мариу
Жоау Мариу
6
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
59
Миранчук
Алексей Миранчук
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
19
Эдер
Эдер
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
30
Медведев
Никита Медведев
-
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Идову
Брайан Идову
-
34
Магкеев
Станислав Магкеев
-
4
Серкейра
Мурило Серкейра
-
89
Коломейцев
Александр Коломейцев
-
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
-
69
Куликов
Даниил Куликов
-
67
Тугарев
Роман Тугарев
-
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
-
События
Матч окончен 0:3
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
14.07.1998
14 июля 1998
вт
23:00
Тюмень
0 : 2
Локомотив
14.07.1998
14 июля 1998
вт
23:00
Тюмень
0
Локомотив
2
28.03.1998
28 марта 1998
сб
-:-
Локомотив
4 : 0
Тюмень
28.03.1998
28 марта 1998
сб
-:-
Локомотив
4
Тюмень
0
29.07.1997
29 июля 1997
вт
23:00
Тюмень
0 : 0
Локомотив
29.07.1997
29 июля 1997
вт
23:00
Тюмень
0
Локомотив
0
01.04.1997
01 апр. 1997
вт
23:00
Локомотив
3 : 1
Тюмень
01.04.1997
01 апр. 1997
вт
23:00
Локомотив
3
Тюмень
1
08.08.1995
08 авг. 1995
вт
23:00
Тюмень
2 : 3
Локомотив
08.08.1995
08 авг. 1995
вт
23:00
Тюмень
2
Локомотив
3
27.06.1995
27 июня 1995
вт
23:00
Локомотив
1 : 1
Тюмень
27.06.1995
27 июня 1995
вт
23:00
Локомотив
1
Тюмень
1
30.08.1994
30 авг. 1994
вт
23:00
Тюмень
3 : 2
Локомотив
30.08.1994
30 авг. 1994
вт
23:00
Тюмень
3
Локомотив
2
30.05.1994
30 мая 1994
пн
23:00
Локомотив
7 : 0
Тюмень
30.05.1994
30 мая 1994
пн
23:00
Локомотив
7
Тюмень
0
18.07.1992
18 июля 1992
сб
23:00
Тюмень
0 : 3
Локомотив
18.07.1992
18 июля 1992
сб
23:00
Тюмень
0
Локомотив
3
04.05.1992
04 мая 1992
пн
23:00
Локомотив
3 : 1
Тюмень
04.05.1992
04 мая 1992
пн
23:00
Локомотив
3
Тюмень
1
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