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Тюмень VS Кубань (ЛФЛ)
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Тюмень - Кубань (ЛФЛ): 11 октября 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
1:0
Тюмень - Кубань (ЛФЛ): 11 октября 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
РПЛ, 8 тур
РПЛ,
8 тур
Россия
11 окт. 1992, -:- МСК
11.10.1992, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Кубань (ЛФЛ)
мин
0
Карюкин
Богдан Карюкин
0
Хохлов
Александр Хохлов
0
Лагиевка
Кшиштоф Лагиевка
0
Байрыев
Азат Байрыев
0
Хагуш
Анри Хагуш
0
Драман
Хамину Драман
0
Тлисов
Артур Тлисов
0
Сквернюк
Алексей Сквернюк
0
Мурешан
Андрей Иосиф Мурешан
0
Бабангида
Харуна Бабангида
0
Траоре
Драман Траоре
События
Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 1
Тюмень
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
Кубань (ЛФЛ)
3
Тюмень
1
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
16:00
Тюмень
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
16:00
Тюмень
1
Кубань (ЛФЛ)
1
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 1
Тюмень
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
19:00
Кубань (ЛФЛ)
3
Тюмень
1
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
17:00
Тюмень
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
17:00
Тюмень
2
Кубань (ЛФЛ)
0
11.10.1992
11 окт. 1992
вс
-:-
Тюмень
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
11.10.1992
11 окт. 1992
вс
-:-
Тюмень
1
Кубань (ЛФЛ)
0
29.08.1992
29 авг. 1992
сб
23:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Тюмень
29.08.1992
29 авг. 1992
сб
23:00
Кубань (ЛФЛ)
2
Тюмень
1
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