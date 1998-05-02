Матч завершен
Тюмень
Тюмень
0:3
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
1 мая 1998, 23:00 МСК
1.05.1998, 23:00 МСК
пятница
Составы