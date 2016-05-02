Тюмень - Енисей: 02 мая 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
3:1

Тюмень - Енисей: 02 мая 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
2 мая 2016, 15:00 МСК
2.05.2016, 15:00 МСК
понедельник
Денис Шпилев
Денис Шпилев
Главный Судья
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Предварительный состав

Енисей
мин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
-
Марков
Николай Марков
1
Опарин
Михаил Опарин
91
Карпук
Илья Карпук
12
Раздорских
Никита Раздорских
13
Галимов
Александр Галимов
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
2
Кичин
Валерий Кичин
32
Глушков
Никита Глушков
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
10
Комков
Михаил Комков
-
21
Иванов
Егор Иванов
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
7
Зотов
Александр Зотов
-
23
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
-

События

Матч окончен 3:1

Прошлые матчи

03.09.2019 03 сент. 2019 вт 17:00
Тюмень
0 : 1
Енисей
03.09.2019 03 сент. 2019 вт 17:00
Тюмень
0
Енисей
1
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 14:00
Тюмень
1 : 1
Енисей
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 14:00
Тюмень
1
Енисей
1
15.07.2017 15 июля 2017 сб 14:00
Енисей
3 : 1
Тюмень
15.07.2017 15 июля 2017 сб 14:00
Енисей
3
Тюмень
1
14.05.2017 14 мая 2017 вс 11:00
Енисей
1 : 0
Тюмень
14.05.2017 14 мая 2017 вс 11:00
Енисей
1
Тюмень
0
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 12:00
Тюмень
2 : 3
Енисей
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 12:00
Тюмень
2
Енисей
3
02.05.2016 02 мая 2016 пн 15:00
Тюмень
3 : 1
Енисей
02.05.2016 02 мая 2016 пн 15:00
Тюмень
3
Енисей
1
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 15:00
Енисей
1 : 0
Тюмень
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 15:00
Енисей
1
Тюмень
0
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 15:45
Енисей
1 : 1
Тюмень
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 15:45
Енисей
1
Тюмень
1
27.07.2014 27 июля 2014 вс 16:00
Тюмень
2 : 0
Енисей
27.07.2014 27 июля 2014 вс 16:00
Тюмень
2
Енисей
0
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 15:00
Тюмень
1(5) : 1(3)
Енисей
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 15:00
Тюмень
1(5)
Енисей
1(3)

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