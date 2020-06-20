Тюмень - Динамо: 25 мая 1994 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
1:1

Тюмень - Динамо: 25 мая 1994 смотреть онлайн

Матч завершен
Динамо
Ставрополь
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
25 мая 1994, 23:00 МСК
25.05.1994, 23:00 МСК
среда
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Предварительный состав

Динамо
мин
15
Зюзин
Максим Зюзин
88
Галыш
Виталий Галыш
8
Чернышев
Сергей Чернышев
2
Ионов
Илья Ионов
13
Семякин
Роман Семякин
1
Книга
Денис Книга
23
Борисов
Михаил Борисов
69
Васенин
Денис Васенин
Запасные
7
Курачинов
Азамат Курачинов
-

События

Матч окончен 1:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

10.09.1994 10 сент. 1994 сб 23:00
Динамо
0 : 1
Тюмень
10.09.1994 10 сент. 1994 сб 23:00
Динамо
0
Тюмень
1
25.05.1994 25 мая 1994 ср 23:00
Тюмень
1 : 1
Динамо
25.05.1994 25 мая 1994 ср 23:00
Тюмень
1
Динамо
1
29.07.1992 29 июля 1992 ср 23:00
Динамо
3 : 0
Тюмень
29.07.1992 29 июля 1992 ср 23:00
Динамо
3
Тюмень
0
13.05.1992 13 мая 1992 ср 23:00
Тюмень
1 : 0
Динамо
13.05.1992 13 мая 1992 ср 23:00
Тюмень
1
Динамо
0

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