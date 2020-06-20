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Тюмень VS Динамо
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Тюмень - Динамо: 13 мая 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
1:0
Тюмень - Динамо: 13 мая 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Динамо
Ставрополь
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
13 мая 1992, 23:00 МСК
13.05.1992, 23:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Динамо
мин
15
Зюзин
Максим Зюзин
88
Галыш
Виталий Галыш
8
Чернышев
Сергей Чернышев
2
Ионов
Илья Ионов
13
Семякин
Роман Семякин
1
Книга
Денис Книга
23
Борисов
Михаил Борисов
69
Васенин
Денис Васенин
Запасные
7
Курачинов
Азамат Курачинов
-
События
Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
10.09.1994
10 сент. 1994
сб
23:00
Динамо
0 : 1
Тюмень
10.09.1994
10 сент. 1994
сб
23:00
Динамо
0
Тюмень
1
25.05.1994
25 мая 1994
ср
23:00
Тюмень
1 : 1
Динамо
25.05.1994
25 мая 1994
ср
23:00
Тюмень
1
Динамо
1
29.07.1992
29 июля 1992
ср
23:00
Динамо
3 : 0
Тюмень
29.07.1992
29 июля 1992
ср
23:00
Динамо
3
Тюмень
0
13.05.1992
13 мая 1992
ср
23:00
Тюмень
1 : 0
Динамо
13.05.1992
13 мая 1992
ср
23:00
Тюмень
1
Динамо
0
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