Матч завершен
Тюмень
Тюмень
2:2
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
2 авг. 1994, 23:00 МСК
2.08.1994, 23:00 МСК
вторник
Составы