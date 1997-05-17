Матч завершен
Тюмень
Тюмень
2:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
16 мая 1997, 23:00 МСК
16.05.1997, 23:00 МСК
пятница
Составы